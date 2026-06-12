Raúl Llona, ex de la Cultural Leonesa, ficha como entrenador de la UD Ibiza

Llona en la rueda de prensa de su despedida de León.RAMIRO

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La UD Ibiza ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con Raúl Llona para que el técnico riojano se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo para la temporada 2026-27.

Llona llevó al ascenso a Segunda División a la Cultural en la temporada 2024-25 tras quedar campeones del grupo 1 de Primera Federación, pero un mal comienzo en la recién finalizada campaña acabó con su salida en septiembre.

El equipo ibicenco compartirá categoría de Primera Federación con la Cultural, pero difícilmente grupo, con lo que salvo un cruce en eliminatorias de ascenso no parece probable que Llona se encuentre en el camino del club leonés.