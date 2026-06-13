León cita a cerca de 400 escolares en la final de Pequeños Gigantes de ajedrez: las fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La explanada de los Pendones Leoneses de la ciudad de León reunió este sábado 13 de junio a cerca de 400 escolares de la provincia leonesa en la final del torneo de ajedrez Pequeños Gigantes, un evento deportivo en el que competieron un total de 64 equipos integrados por niños y niñas de 6 a 12 años de 56 centros escolares en 32 tableros gigantes. En total, este evento congregóa cerca de 3.000 personas.