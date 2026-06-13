Luis de la Fuente afina detalles

Publicado por Óscar Maya Belchí Chattanooga Creado: Actualizado:

Luis de la Fuente contó por segundo día consecutivo con los 26 jugadores de la convocatoria a su disposición, a solo un día del debut en el Mundial, el 15 de junio ante Cabo Verde, para el que tendrán que viajar dos horas y media por carretera de su campo base en Chattanooga (Tennessee) hasta Atlanta.

Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, los tres jugadores que arrancaron la concentración, el 30 de mayo, con lesiones musculares, se ejercitaron junto al resto de sus compañeros en la Baylor School. De ellos, los dos primeros son los que más opciones tienen de contar con minutos desde el banquillo el lunes, según su evolución aún con un entrenamiento por delante y la dinámica del partido. La clave, no correr riesgos con ninguno.

España debutará a las 18.00 horas y para ultimar la preparación para ese partido Luis de la Fuente optó por una sesión cerrada a los medios de comunicación, con el objetivo de contar con privacidad total y afinar detalles de cara al duelo contra Cabo Verde. Tras el entrenamiento, los jugadores comieron y descansaron en su hotel de concentración para luego poner rumbo en autobús a Atlanta, donde el día 14 llevarán a cabo su última sesión de entrenamiento antes del debut.

David Raya, guardameta de la selección española, destacó la figura del mexicano Memo Ochoa, a quien catalogó como «un referente mundial en la portería» y mostró su alegría porque haya sido convocado para su sexto Mundial, récord de la competición. «Es un referente mundial en la portería, con paradas míticas en los mundiales. Que haya podido estar en su sexto mundial es increíble y me alegro muchísimo por él», señaló.

«Tenemos una gran selección y lo vivimos con gran naturalidad. Hay muchas selecciones favoritas para ganar. Es un torneo muy largo y tenemos que ir paso a paso, enfocándonos en lo nuestro y ya veremos hasta dónde llegamos. Y ojalá podamos ganar el Mundial», señaló.

Después de más de una década en Inglaterra, Raya nunca contempló representar a la selección inglesa, pese a que muchos consideran que habría tenido más opciones de convertirse en titular. «Nunca se me ha pasado por la cabeza. Siempre me he sentido español y siempre he querido representar a España», resolvió con rotundidad. «Físicamente me encuentro muy bien, con mucha energía».

«Siempre he trabajado mucho con mi padre, y tengo un preparador físico desde los 10 o 12 años. Así que siempre he trabajado mucho. Mi padre no está flojo, así que algo de genética también hay», aseguró Marc Pubill.

Mensaje talismán de Unzué

Son horas y días en búsqueda del estado óptimo de activación para el debut de la selección española en un Mundial y en el teléfono móvil de De la Fuente y el resto de sus colaboradores no faltará un whatsapp que se ha convertido en costumbre y talismán: Juan Carlos Unzué desea suerte y fuerza a la selección.

Desde hace tiempo Unzué se ha convertido en un garante de buenas vibraciones para España y su equipo de fútbol. El exportero y exentrenador, enfermo de esclerosis lateral amiotrofia (ELA), desde que se le diagnosticase la enfermedad en 2020, mantiene un potente vínculo afectivo con el staff de la Roja.

Durante los últimos dos años Unzué ha enviado un mensaje de ánimo a todos los integrantes del staff técnico de la selección, al entrenador De la Fuente, su segundo Juanjo, el preparador de porteros España, el psicólogo Vallejo y al resto de miembros.