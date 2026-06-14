España, contra la maldición del debut

Publicado por José Carlos Carabias Atlanta Creado: Actualizado:

TextoLejos de la aislada Chattanooga y su paraíso de entrenamiento para la selección en un colegio chic, en Atlanta se vive un ambiente total de Mundial. Se respira sufrimiento y entusiasmo a partes iguales en un restaurante sureño del centro de la ciudad colapsado por emigrantes de Haití que maldicen la derrota de su país ante Escocia mientras degustan hamburguesas dobles, ensaladas de fresas y tartas de lima. Es el paroxismo de la pertenencia y la ilusión del fútbol. También hay unos cuantos españoles en el local preparados para alentar a la selección en su debut ante Cabo Verde (18.00, TVE La 1/DAZN), punto de partida de un equipo que hace soñar a un país.

Han pasado dos años desde que Luis de la Fuente presentó a un grupo de jugadores sin el aparente pedigrí para aspirar a una Eurocopa, de la misma manera que se cuestionaba su categoría como entrenador para dirigir un proyecto de semejante envergadura. España ganó aquella Euro con pleno de victorias y lo que antes era un océano de interrogantes es ahora un mar de certezas. El fútbol siempre cambia en función de los resultados.

Debuta España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y esto es un motivo de intranquilidad si se tienen en cuenta los antecedentes. La memoria recuerda grandes fiascos en los estrenos que condicionaron el concurso de la selección y conducían a un pronóstico invariable, no pasar de cuartos de final.

El equipo español ha disputado 16 encuentros de debut en la historia de los Mundiales, sin contar lógicamente en los que no participó (Uruguay 1930, Francia 1938, Suiza 1954, Suecia 1958, México 1970 y Alemania 1974). Y su historial está lleno de contrastes: acumula 5 victorias, 4 empates y 7 derrotas. Una hoja de servicios muy deteriorada y llena de vicisitudes para el recuerdo.

Hasta donde alcanza la memoria de los veteranos, aquel gol de Hansi Krankl en el Mundial 1978 en el estreno con derrota de España ante Austria (1-2) fragmentó el camino de la selección en un certamen recordado por el gol que falló luego Cardeñosa ante Brasil. O la desilusión total del primer partido en la Copa del Mundo de España 1982 con el empate ante la débil Honduras (1-1) y un penalti marcado por López Ufarte como consuelo.

España rompió un bache histórico de 52 años (de 1950 a 2002) en el Mundial de Corea y Japón, victoria contra Eslovenia (3-1). Y siguió en Alemania 2006 con una exhibición frente a Ucrania (4-0) con goles de Villa (2), Torres y Xabi Alonso.

Todo lo que vino a continuación, salvo el Mundial de Catar 2022 (7-0 a Costa Rica) fue una cadena de decepciones. Un 0-1 con Suiza en el Mundial de Sudáfrica en el que España fue campeona; un 1-5 en Brasil 2014 ante Holanda, cruel venganza de la final de 2010, la mayor goleada encajada en un debut; y un decepcionante 3-3 ante Portugal en Rusia 2018 después de la crisis que provocó la marcha del seleccionador (Hierro por Lopetegui, fichado por el Madrid, unos días antes del comienzo del torneo).

A pie de campo, el mensaje es unánime. España acepta su papel de favorita en el Mundial, sabiendo que eso no significa nada.