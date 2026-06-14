De la Fuente, seleccionador de España: «Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no serán titulares»

Publicado por Óscar Maya Belchí Atlanta Creado: Actualizado:

Luis de la Fuente confirmó que Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, los tres futbolistas que arrancaron la concentración lesionados y que ya están recuperados, no serán titulares en el estreno del Mundial ante Cabo Verde.

«La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones, siguiendo el plan previsto. Está fantásticamente, entrenando muy bien. Para mañana están todos disponibles. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no estarán de inicio, pero veremos cómo se desarrollará el encuentro y su aportación al equipo», dijo en rueda de prensa.

Un once titular que Luis de la Fuente tiene claro en su cabeza y que no ha cambiado durante la concentración. «Los entrenamientos han ido tal cual habíamos pensado. El rendimiento de los jugadores te hace cuestionarte cosas porque son muy buenos y tienen actuaciones especiales. Pero sigo con la misma idea y vamos a seguir con ella», señaló.

«No subestimamos a nadie, no existe en nuestro vocabulario. El respeto, la humildad, es la base. Cabo Verde tiene calidad. Yo a los jugadores les voy a decir la verdad sobre los rivales. Los jugadores salen al campo sabiendo lo que se van a encontrar, somos certeros dando esa información a los jugadores. Los partidos empiezan antes y saben lo que se van a encontrar. De comienzo, los jugadores estarán acelerados, tienen ansiedad por competir. Hay que tener calma».