Marruecos es el primer país mundialista con un once sobre el campo nacido fuera de sus fronteras

Publicado por Celso Martínez Newark Creado: Actualizado:

Marrucecos jugó 25 minutos con once futbolistas nacidos fuera de sus fronteras. En la alineación titular, solo Ounahi, jugador del Girona, nació en el país africano, concretamente en Casablanca. El resto vinieron al mundo fuera de sus fronteras, aunque todos ellos son de ascendencia marroquí. El portero Bono nació en Montreal (Canadá). Hakimi, Riad, Brahim y Saibari lo hicieron en España.

Este último, autor del gol contra Brasil, es de Terrasa, la misma urbe catalana donde nació Xavi Hernández. Otros tres de ellos (Issa Diop, El Aynaoui y Bouaddi) en Francia, mientras que Mazraoui es de Países Bajos y El Khannouss, de Bélgica.

El momento en el que coincidieron once extranjeros fue en el minuto 65, cuando salieron del campo Brahim y Ounahi para la entrada de Talbi (Bélgica) y El Mourabet (Francia). Los Leones del Atlas volvieron a jugar con un futbolista nativo casi en el 90, cuando ingresó el delantero Rahimi, de Casablanca.