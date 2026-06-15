El ULE Sprint Atletismo femenino asegura la permanencia y seguirá un año más en la élite española de la categoría

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Objetivo cumplido para el ULE Sprint Atletismo femenino. El conjunto leonés seguirá compitiendo una temporada más en la División de Honor, el máximo nivel del atletismo español de la categoría, tras lograr la permanencia en la final de la Liga Iberdrola disputada en el estadio madrileño de Vallehermoso.

La clasificación final estuvo encabezada por Atletismo Piélagos, con 113 puntos, seguido de Avinent Manresa (97) y las zaragozanas del Alcampo Scorpio 71 (95). El conjunto leonés finalizó séptimo con 78 puntos, lo que implicada resultado suficiente para mantenerse entre los mejores clubes del panorama nacional.

Entre las actuaciones individuales, destacó especialmente la lanzadora de peso Tilena Martínez Fernández, protagonista de la única victoria del equipo tras imponerse con autoridad con una marca de 15,48 metros, sumando ocho puntos fundamentales para el club.

El ULE Sprint también firmó varias segundas posiciones de gran valor. Andrea Jiménez Hernández volvió a mostrar su calidad en los 400 metros lisos, donde fue segunda con un gran registro de 54.27. También finalizó segunda María Gómez Resino en los 400 metros vallas, parando el crono en 58.74.

En los concursos, Sophia Isadora Molina López-Negrete completó otra sólida actuación en salto de altura, logrando la segunda posición tras superar 1,72 metros. En la prueba de 5 kilómetros marcha, Lucía Redondo Ardid aportó también una valiosa segunda plaza con un tiempo de 22:10.87, mientras que María López Muñoz sumó puntos importantes al ser tercera en jabalina con 43,34 metros.

Más allá de los resultados individuales, la permanencia vuelve a poner en valor el crecimiento sostenido en el tiempo del proyecto leonés. El ULE Sprint Atletismo continúa asentándose entre los mejores clubes de la geografía peninsular, fruto del trabajo constante de atletas, entrenadores y estructura del club, que año tras año mantiene el objetivo de seguir afianzado entre la élite del atletismo nacional.