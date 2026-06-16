Bañuz refuerza a la AD Alcorcón

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Miguel Bañuz, que se encontraba libre tras no ser renovado por la Cultural, ha fichado por el equipo del sur de la Comunidad de Madrid de la AD Alcorcón. Firma por una temporada.

El arquero ha pasado tres años en León, desde que llegó desde el Alcoyano en el verano de 2023, si bien es cierto que en Segunda División Edgar Badia le robó todo el protagonismo y tuvo que aceptar el papel de suplente.

La AD Alcorcón competirá en la campaña 2026-2027, como la Cultural, en Primera Federación. Esta por ver si compartirán o no grupo, ya que muchas veces los equipos madrileños son divididos entre ambos.