El Sport Bernesga femenino revalida el título en el II Torneo de Fútbol Sala Femenino de Chozas de Abajo

Publicado por DL Cembanos Creado: Actualizado:

Cembranos acogió la segunda edición del Torneo de Fútbol Sala Femenino Ayuntamiento de Chozas de Abajo, una cita que volvió a convertir el deporte en una herramienta de encuentro y convivencia, con más de 100 jóvenes.

Durante toda la jornada, los equipos participantes ofrecieron un gran nivel deportivo en una competición marcada por el respeto, la deportividad y el compañerismo. Más allá de los resultados, el torneo sirvió para fomentar la práctica deportiva femenina y crear un espacio de convivencia entre jugadoras, entrenadores y familias llegadas desde distintos puntos de Castilla y León y Asturias.

La organización, formada por el Ayuntamiento de Chozas de Abajo y Turydepor, valora muy positivamente el desarrollo del evento y agradece la implicación de equipos, voluntarios, colaboradores y aficionados, que contribuyeron al éxito de una jornada en la que el fútbol sala femenino fue el gran protagonista.

Con iniciativas como esta, Chozas de Abajo reafirma su apuesta por el deporte base y por la promoción del deporte femenino, consolidando un torneo que continúa creciendo edición tras edición.