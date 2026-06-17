Olha Kulynych, del Eneicat, es duodécima en el Tour de los Pirineos

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Eneicat acabó el Tour de los Pirineos con una destacada actuación en la tercera y última etapa, disputada entre Nay y Jurançon sobre un recorrido de 111,3 kilómetros, en una jornada exigente que volvió a medir la capacidad competitiva del equipo frente a algunas de las estructuras más potentes del pelotón internacional.

La gran protagonista del conjunto fue Olha Kulynych, que completó una excelente etapa y finalizó en sexta posición, a solo 18 segundos de la vencedora, Eline Jansen. La corredora ucraniana volvió a demostrar su solidez en terrenos duros y su capacidad para estar con las mejores en una carrera de alto nivel.

También tuvo una actuación destacada Sandra Alonso, que concluyó la etapa en la 19ª posición, confirmando su progresión competitiva y su capacidad para responder en una prueba marcada por el desgaste, el ritmo y la exigencia del terreno pirenaico. El bloque del Eneicat se completó con Alessia Missiaggia, 53ª en la etapa, y Aranza Villalón, 55ª, ambas dentro de una jornada complicada en la que el equipo mantuvo presencia y trabajo colectivo hasta el final.

En la clasificación general, el equipo también dejó una imagen sólida. Olha Kulynych finalizó en una meritoria 12ª posición, situándose como la mejor corredora del Eneicat en la general, mientras que Sandra Alonso concluyó 18ª, consolidando una actuación muy positiva para la formación. Por equipos, el Eneicat terminó la etapa en la 11ª posición, el mismo puesto que ocupó en la clasificación general por escuadras, en una carrera con presencia de equipos de máximo nivel internacional.

Desde la estructura del equipo se valora de forma muy positiva el rendimiento mostrado en el Tour de los Pirineos, especialmente por la capacidad de sus corredoras para competir en una prueba selectiva, con rivales de primer nivel y en un terreno especialmente exigente. La actuación de Olha Kulynych, el rendimiento de Sandra Alonso y el trabajo del bloque refuerzan la línea de crecimiento de cara al futuro del Eneicat, que continúa sumando experiencia, resultados y presencia en el calendario internacional femenino.