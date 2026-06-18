Cucurella: «El 0-0 contra Cabo Verde nos ha venido bien»

Publicado por A. E. Chattanooga Creado: Actualizado:

Marc Cucurella, futbolista de la selección española, reconoció que el empate a cero contra Cabo Verde en el primer partido del Mundial «ha venido bien» al grupo para ponerse «en alerta» de cara a lo que resta de torneo. «Con este susto nos hemos puesto en alerta porque no es fácil ganar aquí y tienes que dar el 100%. Cualquier selección te puede ganar. Nos ha venido bien encontrarnos con esta vuelta a la realidad. Y con muchas ganas de sacar nuestra mejor versión contra Arabia Saudí y sacar los primeros tres puntos. Está bien que nos pase en el primer partido y no en las eliminatorias».