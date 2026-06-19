Fredi Álvarez: «No podemos salir a empatar, aunque nos valga; si saliésemos así, lo normal es perder»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Fredi valoró así el partido en la previa: «No podemos esperar a que el empate nos sirva. Si hacemos eso, lo normal es perder. De inicio tenemos que ir a ganar, haciendo más cosas en la fase ofensiva. Ellos van a salir fuertes para hacer un gol e intentar contener. En la ida sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. En dos segundos Óscar Marcos ya fue agredido. Eso se va a multiplicar en este encuentro, porque ya no hay un partido siguiente. Tenemos que estar especialmente concentrados en eso y no equivocarnos. Luego, que el fútbol nos lleve a conseguir una cosa u otra. No sé qué va a hacer el rival. Tiene que ganar, pero no tiene que ser en el minuto 10 ni en el 15. Hay que jugar con las cabezas de los jugadores de los dos equipos y ser fuertes a nivel mental. Nunca imaginamos tener un apoyo tan grande. A ver si damos ese pasito y entramos en la historia del club».