Nafti: «Nuestro objetivo es ascender; jugamos al fútbol para vivir este tipo de encuentros»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Éstas fueron las palabras de Nafti sobre el partido de esta tarde: «He oído a Borja Valle decir que tuvo miedo de bajar en enero. ¿Qué miedo va a tener ahora? Vamos con mucha ilusión y mucha responsabilidad. Debemos ser nosotros mismos, aunque sea una final de play off. Hemos trabajado varios escenarios para que nos pillen por sorpresa, pero lo que nos ha traído hasta aquí ha sido ser nosotros. El RC Celta también tiene su propia identidad, que le ha llevado a ser 2º todo el año. Tenemos que hacer lo mismo que contra el Atletico, que no destacó ni en la ida ni en la vuelta. Una de nuestras fortalezas es minimizar los argumentos del rival y tenemos que mantener aún más nuestra identidad, sin olvidar que tenemos que ganar. He visto gente que pasó la noche en El Toralín para conseguir una entrada. Cuidado con el esfuerzo de esa gente. Va a haber más de mil ayudándonos y los chicos lo saben».