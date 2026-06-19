El CDF Peña cumple 60 años de genial historia

Manuel Díaz es manteado por la plantilla que subió a División de Honor.BRUNO MORENO

El Club Deportivo Fútbol Peña fue creado por la Peña Madridista-Culturalista en el año 1966, sobre la base de un equipo en categoría juvenil, por José Álvarez y Laudelino Crespo. Este sábado 20 de junio cumple el 60 aniversario de su fundación, con Manuel Díaz Álvarez como presidente de esta histórica y laureada entidad deportiva.

El primer terreno de juego en el que disputó sus partidos la Peña fue el mítico San Mamés, escenario de numerosos éxitos.

A lo largo de su historia ha adoptado diversas denominaciones. En su fundación toma como nombre Club Fútbol Peña Madridista-Culturalista.

En la temporada 1970/1971 pasa a denominarse Peña Cultural Leonesa. En la temporada 1974/1975, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Asociaciones del año 1964, la Asociación Leonesa de Visitadores Médicos (A.LE.VI.ME.) se hace cargo del Club y lo patrocina, por lo que pasa a denominarse CF Peña Alevime.

Durante la temporada 1981/1982 comienza la publicidad en los equipos de fútbol y se llega a un acuerdo con la firma Motrauto, por lo que desde la temporada 1982/1983 pasa a denominarse CF Peña-Motrauto.

En la temporada 1990/1991 cambia de denominación, pasando a llamarse CF Peña-Michaisa.

En la temporada 1984/1985 se llega a un acuerdo, como club colaborador, con el Real Sporting de Gijón.

En el año 1991 se cumplen los 25 años de su fundación, llegando a tener hasta esa época 6 equipos federados: 2 Alevines, 2 Infantiles y 2 Juveniles. Durante toda la temporada se celebró este acontecimiento de acuerdo con su relevancia.

FUTBOLISTAS DE PRIMER NIVEL

Se han forjado en las filas de la Peña jugadores como Celso, conocido como ‘Pajarito’ (ya fallecido), que militó durante muchos años en la Cultural Leonesa.

También Miguel Ángel Álvarez Tomé, jugador probado por el Real Madrid y futbolista de la Cultural de León, Coyanza y Atlético Astorga.

Francisco Losada también fue probado por el Real Madrid y luego jugador de la Cultural Leonesa, Cultural de León, CD Ejido y Atlético Astorga.

Jugadores del CDF Peña que después militaron en la Cultural de León fueron Ferreras, Bernardo, Toño, Arribas, Jorge, Emilio, Fernando, Borja, Rafa, Mario, Paredes, Miguel, Norberto, Julián, Manuel, Jesús, Pardo, Ibáñez...

El jugador peñista Ángel Barrientos ‘Gelo’ militó en 1ª División en las filas del Real Burgos en la temporada 1991/1992.

Más recientemente, Juan Pablo Colinas, que militó en Primera División con el Alavés, Numancia de Soria, Sporting de Gijón y en la élite internacional con el Maccabi Tel Aviv FC de la Primera División israelí, donde debutó en la Liga de Campeones.

También se formaron en la Peña futbolistas destacados como Hermida, Magadán, Nazario, Juanjo, Mario Sandoval, Juanma Aláez, Josines, Diego León, Claudio Medina, Guillermo Ibáñez ‘Willy’, Dani Ceinos, Raúl García ‘Ruly’... Y muchos otros que hacen y han hecho grande a un club deportivo que cumple su 60 aniversario este 20 de junio.

EL MAYOR ÉXITO DEPORTIVO

Los héroes del ascenso del CDF Peña a la División de Honor Juvenil.BRUNO MORENO

El entrenador Adrián Benavides tuvo un papel fundamental en el ascenso del CDF Peña a División de Honor.BRUNO MORENO

En la temporada 2014/2015, el Juvenil A del CDF Peña consigue el ascenso a División de Honor Juvenil, militando durante las siguientes 3 temporadas en el Grupo 5 de la máxima categoría del fútbol nacional junto a equipos de la talla del Real Madrid y Atlético de Madrid. El presidente Manuel Díaz Álvarez, el entrenador Adrián Benavides y los jugadores Álex González, Álex Álvarez, Alam, Marcos, Diego Franco, Celada, Rey, Zanetti, Riesco, Edu, Pablo, Javi Rodríguez, Javi Álvarez, Luis, Rabanal, Christian Fernández Bueno, Ángel Fraguas, Raúl Vallejo y Manu serán recordados de por vida por su gesta y pasarán para siempre a la historia del Club al situar al CDF Peña en la élite del fútbol juvenil español. En la primera campaña en División de Honor, el CDF Peña marcó el hito de frenar por primera vez en la historia peñista al todopoderoso Real Madrid (1-1) con el Área Deportiva de Puente Castro lleno hasta la bandera y recordado para la historia del Club con un titular en el Diario de León que quedará grabado con letras de oro tras el golazo de Christian: «Cristianazo de la Peña al Real Madrid».

LAS BODAS DE ORO

Otro de los hitos peñistas fue la celebración en el año 2016 de las bodas de oro del club (50 años de la fundación del CDF Peña), coincidiendo con el equipo en División de Honor. Se organizaron diversos actos y celebraciones, teniendo como punto culminante la celebración de un tomeo de Fútbol-7 el 5 de junio, con la participación de varios equipos tanto de León como de otras provincias, y una comida de hermandad el 18 de junio celebrada en el Hostal de San Marcos, que congregó a más de 250 simpatizantes peñistas de corazón, realizando el jefe de Deportes de Diario de León, Ángel Fraguas, el discurso de conmemoración.

Los buenos resultados obtenidos en los últimos tiempos hacen que en 2017 el Atlético de Madrid muestre su interés por suscribir un convenio de colaboración, lo que convierte a la Peña en el único Club de León que adquiere la condición de club conveniado de la entidad colchonera.

Al inicio de la temporada 2022/2023 se suscribe un interesante acuerdo de colaboración con la Cultural y Deportiva Leonesa. En la actualidad, el Club cuenta con 20 equipos que militan en diferentes categorías, tanto regional como provincial: 3 equipos juveniles, 4 cadetes, 3 infantiles, 4 alevines, 3 benjamines, 2 prebenjamines y 1 equipo debutante. Verdadera fuente de la cantera peñista que crece con el paso de las temporadas.

PRESIDENTES EN SU HISTORIA

— José Álvarez: desde 1966 hasta 1968.

— Laudelino Crespo: desde 1968 hasta 1974.

— Luis Rodríguez Peláez: desde 1974 hasta 1986.

— Victorio Díaz Álvarez: desde 1986 hasta 2004.

— Roberto García Castañón: desde 2004 hasta 2012.

— Manuel Díaz Álvarez: desde 2012 hasta la fecha actual.