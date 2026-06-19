Pochettino y Estados Unidos ponen la directa a dieciseisavos

Publicado por Andrea Montolivo Kansas City Creado: Actualizado:

ESTADOS UNIDOS 2

Matt Freese; Antonee Robinson (Trusty, min 80), Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman; Tyler Adams; Weston McKennie (Reyna, min 96), Malik Tillman; Ricardo Pepi (Berhalter, min 64), Folarin Balogun (Wright, min 96) y Sergiño Dest (Scally, min 81).

AUSTRALIA 0

Patrick Beach; Jordan Bos, Cameron Burgess (Geria, min 46), Harry Souttar, Alessandro Circati, Jacob Italiano; Nishan Velupillay (Metcalfe,min 46), Paul Okon-Engstler (Irvine, min 78), Aiden O»Neill, Matthew Leckie (Volpato, min 61); y Mohamed Touré (Irankunda, min 46).

Goles: 1-0, min 11: Burgess (p.p.); 2-0, min 42: Freeman. Árbitro: Felix Zwayer (Alemania). Mostró cartulina amarilla a Robinson, Balogun y Chris Richards, de Estados Unidos, y a Bos, Circati, Souttar e Italiano de Australia. Incidencias: Grupo D del Mundial disputado en el estadio Lumen Field de Seattle ante cerca de 66.000 espectadores.

La selección de Estados Unidos de Mauricio Pochettino prolongó este viernes su momento dulce y ganó 2-0 a la de Australia en el estadio Lumen Field de Seattle para sellar, con una jornada de antelación, el pase a los dieciseisavos de final del Mundial del que es anfitrión junto a México y Canadá.

Un gol en propia puerta de Cameron Burgess y una diana de cabeza de Alex Freeman en la primera mitad entregaron la victoria a Estados Unidos, que podría celebrar este mismo viernes el pase de ronda como primero de grupo si Turquía no gana a Paraguay.

La baja de Christian Pulisic, que arrastra molestias en un gemelo, no impidió a Estados Unidos regalarse otro gran día de fútbol en esta Copa del Mundo, tras el brillante 4-1 endosado a Paraguay en su estreno en Los Ángeles. Fue un nuevo arranque vibrante de Estados Unidos para vencer a Australia.