Diario de León

La marea blanquiazul de la Ponferradina da alas a su equipo, en fotos

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

Ángel Fraguas
Publicado por
Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

Creado:

Actualizado:

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.

Los seguidores deportivistas serán el jugador número 12 en Balaídos.L. DE LA MATA

La hinchada ponferradina se hace notar en Vigo

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