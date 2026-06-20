Se lleva a cabo el XIV Trofeo de la Escuela Municipal de Tiro con Arco de Ponferrada

Publicado por DL Ponferrada Creado: Actualizado:

Se celebró en el Campo de Coloman Trabado de Ponferrada el tradicional trofeo de la Escuela Municipal de Tiro con Arco. En esta edición han venido a competir niños de Villablino y Astorga.

No hubo problemas, salvo que una pequeña tormenta obligó a parar el trofeo una media hora, pudiéndose desarrollar finalmente.

Constaría de una ronda de 36 flechas, en la cual se decidirían los podios según clasificación. Una tarde en la que los niños practicaron este deporte, con un muy buen ambiente de compañerismo y rivalidad sana.

Clasificación final

-Recurvo Benjamín: ORO: Martin Abella Marques.

PLATA: Noa Rivas Oria.

BRONCE: Naia Puerto López.

-Recurvo Alevín: ORO: Pablo Álvarez Santin.

PLATA: Martin Marrondo Estevez.

BRONCE: Diana Fernández Menendez.

-Recurvo Infantil: ORO: Laura Gracia-Duran Arribas.

PLATA: Ariadna Muñoz Rodríguez.

BRONCE: Gabriel Tomczicka.

-Recurvo Cadete: ORO: Izan Rodríguez Otero.

PLATA: Marcos González Vidal.

BRONCE: Emelyn Elizabeth Torrealba Telles.

-Compuesto C1: ORO: Izan Negro Panizo.

PLATA: Lucia González Monteserin.

BRONCE: Roberto Galiz Rey.

-Compuesto C2: ORO: Ara Vela Blanco.

PLATA: Erik Merayo Ovalle.

BRONCE: Alvaro San Martin Pérez.