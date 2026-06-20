La Ponferradina llora por el sueño roto de regresar a Segunda División

Publicado por Ángel Fraguas Coordinador de Deportes Coordinador de Deportes Creado: Actualizado:

El sueño del Bierzo no se hizo real y la Deportiva continuará compitiendo la próxima temporada 2026-2027 en Primera Federación tras perder ante el Celta Fortuna por 4-1 en Balaídos, después del empate a cero goles en El Toralín en el choque de ida.

La SD Ponferradina despide la temporada con una amarga decepción tras caer derrotada en Balaídos, frustrando su sueño de lograr el ansiado ascenso. Aunque los bercianos reaccionaron con un tanto de Borja Valle tras verse por debajo, el equipo de Mehdi Nafti se desdibujó por completo tras el descanso. Una segunda mitad muy gris permitió al conjunto local sentenciar el encuentro con tres goles definitivos. Así, el sueño del ascenso se esfuma, dejando a la afición deportivista con el sabor amargo de quedarse a las puertas del objetivo final.

El inicio del encuentro en Balaídos fue un ejercicio de alta tensión y necesidad. La Deportiva, consciente de que el resultado inicial le condenaba al fracaso, saltó al terreno de juego con la firme intención de evitar cualquier especulación. Los primeros minutos mostraron a un Celta Fortuna que no se quedó atrás, lanzando el primer aviso mediante un disparo de Hugo González que salió desviado. Durante el primer cuarto de hora, la posesión cayó del lado de los bercianos, aunque sin la precisión necesaria para conectar el último pase de forma efectiva. El filial celeste, por su parte, alternaba el control con ataques verticales, buscando explotar la velocidad de sus puntas, aunque sin inquietar a Andrés Prieto.

El partido fue ganando en temperatura conforme avanzaba el reloj de la primera mitad. Antañón intentó romper el empate con un zapatazo lejano que superó el larguero, y fue precisamente él quien filtró el pase clave para que Hugo González, con una sangre fría pasmosa, regateara al portero y pusiera el 1-0 en el luminoso. Este tanto supuso un duro golpe para la Deportiva, que ahora veía el ascenso mucho más lejano al necesitar, irremediablemente, dos goles para dar la vuelta. El Celta Fortuna, crecido, buscó la sentencia pasada la media hora de juego, pero Andrés Prieto se lució bajo palos para evitar el segundo tras un remate a bocajarro.

La Deportiva, aturdida, apenas lograba encadenar acciones de peligro real. Hugo González volvía a ser un quebradero de cabeza con un centro-chut envenenado, mientras que Borja Álvarez respondía para los visitantes con un remate fallido. Cuando parecía que los locales llegarían con ventaja al descanso, cambió el guion.

Borja Vázquez irrumpió en el área y su disparo fue el preludio del alivio visitante; el balón quedó muerto en el corazón del área y Borja Valle, con gran maestría, controló, recortó y ajustó el esférico a la red para firmar el empate 1-1. Ya en el añadido, un último intento de Antañón terminó en las manos de Andrés Prieto, cerrando unos cuarenta y cinco minutos vibrantes que dejaron todo por decidir.

Tras el receso, la urgencia obligaba al equipo de Mehdi Nafti a mostrar una versión mucho más profunda, arriesgando en busca de un resultado que le evitara el abismo. Sin embargo, el Celta Fortuna, lejos de especular con el marcador, mantuvo el pulso firme y volvió a golpear primero. El colegiado señaló el punto de penalti tras una clara falta de Undabarrena sobre Álvaro Marín, una pena máxima que Hugo González no perdonó. Con su doblete, el atacante gallego desataba la euforia y complicaba seriamente el ascenso a una Deportiva que comenzaba a ver como el tiempo se convertía en su peor enemigo.

El dominio local se intensificó, buscando una sentencia definitiva que no tardó en rondar el área berciana. Hugo González, en estado de gracia, probó los reflejos de Andrés Prieto con una falta envenenada, y poco después, fue Álvaro Marín quien rozó el tercero con un cabezazo que se marchó por encima del larguero. La Deportiva, consciente de que no había margen de error, intentó volcarse en los minutos finales, agotando sus últimas esperanzas.

Andoni López probó fortuna con un disparo desde la larga distancia, pero el cuero se perdió demasiado cruzado por la izquierda de la meta defendida por Coke.

Fue entonces cuando la puntería gallega terminó por dictar sentencia. Somuah, aprovechando los espacios concedidos por la defensa rival, culminó un contraataque letal con un disparo ajustado al poste desde la frontal. Era el tercer tanto, el golpe de gracia que permitía al Celta Fortuna saborear ya el ascenso con antelación. En el tiempo de descuento, con una Deportiva anímicamente rota y en inferioridad numérica tras la expulsión de Cortés, Capdevila selló el 4-1 definitivo. Ante el delirio de la grada local, el marcador cerraba una actuación contundente que premió la eficacia y la ambición del filial celeste en una tarde inolvidable.