Diario de León

La tristeza invade a Ponferrada tras quedar a las puertas del ascenso, en fotos

Equipo y afición se unieron por el ascenso que volverán a intentar la próxima temporada.

Equipo y afición se unieron por el ascenso que volverán a intentar la próxima temporada.L. DE LA MATA

Ángel Fraguas
Publicado por
Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

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Equipo y afición se unieron por el ascenso que volverán a intentar la próxima temporada.

Equipo y afición se unieron por el ascenso que volverán a intentar la próxima temporada.L. DE LA MATA

El esfuerzo y las ganas del equipo berciano merecieron mejor premio

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