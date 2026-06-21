Reparto este-oeste con la Cultural Leonesa y la Ponferradina unidas con nuevo derbi

Después del no ascenso de la SD Ponferradina a Segunda División tras caer en la final frente al Celta Fortuna y el descenso de la Cultural Leonesa de la categoría de plata del fútbol español, desapareciendo de la élite del fútbol profesional, en estos próximos días de este mes de junio se dará luz verde con el anuncio de los dos grupos de Primera Federación para la temporada 2026-2027. La asamblea general lo oficializará en la sesión ordinaria que se celebrará a partir de las 12.00 horas del 30 de junio en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Durante el mismo martes 30 de junio, como camino hacia la nueva temporada deportiva 2026-2027, se desarrollará la presentación de los calendarios de competición para la próxima campaña futbolística, de acuerdo a su aprobación por la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol, dirigida por Rafael Louzán.

Como ocurrió por estas mismas fechas hace un año, la Real Federación Española de Fútbol oficializará, en un evento especial y de manera conjunta, cada uno de los calendarios de los campeonatos oficiales de la Real Federación Española de Fútbol de la próxima temporada, tanto de fútbol como de fútbol sala masculinos y femeninos.

El acto se realizará en la Plaza de Colón de Madrid, donde está situada la Plaza Selección, el punto de encuentro de los aficionados para seguir a la Selección española de fútbol durante sus partidos de la Copa Mundial 2026 que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

En cuanto a la división de los equipos que militarán este próximo curso deportivo en Primera Federación, ya se conocen los 40 equipos que conformarán los dos grupos. Si se mantiene la distribución más lógica de este-oeste de la pasada campaña, el reparto volvería a ser claro.

GRUPO 1: Pontevedra, Lugo, Racing de Ferrol, Fabril, UD Ourense (Galicia), Zamora, Unionistas, Mirandés, Cultural, Ponferradina (Castilla y León), Barakaldo, Arenas, Bilbao Athletic, Real Unión (País Vasco), Mérida, Cacereño, Extremadura, Coria (Extremadura), Avilés (Asturias), UD Logroñés (Rioja).

GRUPO 2: Antequera, Torremolinos, Jaén, Algeciras (Andalucía), Alcorcón, Majadahonda, Castilla, Madrileño (Madrid), Teruel, Huesca, Zaragoza (Aragón), Europa, Nàstic, Sant Andreu (Catalunya), Real Murcia, Cartagena, Aguilas (Murcia), Hércules, Villarreal B (Comunidad Valenciana), UD Ibiza (Baleares). Así quedaría definida la Primera Federación.

De nuevo volverá el derbi Cultural Leonesa-SD Ponferradina, después de que ninguno de los dos equipos haya logrado sus objetivos previstos en la 2025-2026.

- En estos próximos días se dará luz verde con su anuncio oficial a los dos grupos de Primera Federación



- El objetivo de la Ponferradina y de la Cultural Leonesa no sólo será jugar el play off, sino subir a Segunda División