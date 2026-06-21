Olímpico-Cultural leonesa se proclama campeón de la Liga Genuine y la Peña de Boñar es protagonista
El Olímpico de León-Cultural se proclamó campeón de la Liga Genuine de la mano de Asprona. El equipo volvió a brillar en Burgos, dirigido por David Álvarez y Diego Calzado. Un éxito que deja bien claro que la voluntad y el compañerismo siempre dan el triunfo.
Por otra parte, la Peña Culturalista de Boñar celebró un sábado muy intenso. El momento más emotivo fue el reconocimiento a Carlos Pérez y Ángel Monzú por su demostrado culturalismo.