León y la Cultural Leonesa, muy presentes con la selección española

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

En el partido de España contra Arabia Saudí disputado en el Atlanta Stadium el 21 de junio se pudo observar claramente en la señal televisiva una bandera de España con el escudo de la Cultural Leonesa en su centro en la zona ocupada por los aficionados que animaban a La Roja.

Por otro lado, los habitantes de la ciudad de León pudieron disfrutar en las calles, con múltiples pantallas distribuidas en las terrazas, de la goleada lograda por la selección española.