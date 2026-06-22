Guillermo Fidalgo mantiene la supremacía nacional del descenso en aguas bravas

Publicado por Efe León Creado: Actualizado:

El piragüista leonés Guillermo Fidalgo mantiene la supremacía nacional en la modalidad de descenso en aguas bravas, tras sumar un nuevo doblete en el campeonato de España disputado en Graus (Huesca), al imponerse este pasado fin de semana en las pruebas sprint y clásica.

El palista del Fluvial O Barco supo sobreponerse a una mala primera manga en la prueba de sprint para superar en la segunda, con una mejor trazada, a Marcos González, que fue segundo y a Daniel Martínez, que cerró el podio con pleno de piragüistas del mismo club gallego.

Fidalgo no encontró rivales en su modalidad clásica, sobre un trazado de 4,5 kilómetros, en la que lleva dominando el campeonato de España imponiéndose con autoridad y una diferencia de medio minuto sobre el ovetense Fernando Fernández y más de 40 segundos sobre el tercero, el lucense Javier Rodríguez.

Con el campeonato de España Guillermo Fidalgo ha dado por concluida la temporada en la que fue el español mejor clasificado en el último campeonato del mundo disputado en Banja Luka (Bosnia y Herzegovina) con su decimotercera posición en la prueba clásica.

De cara a la próxima temporada sus objetivos serán el europeo, sin sede aún determinada (pudiera ser Italia) y el campeonato del mundo que, al ser en año impar, tan solo se disputará en la modalidad sprint y que acogerá la localidad leridana de Sort.