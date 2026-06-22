Las Palmas hace oficial la llegada de De la Barrera como su nuevo entrenador

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Como ya adelantó el Diario de León en su edición del 22 de junio, la UD Las Palmas ha decidido confiar en Rubén de la Barrera como entrenador para su nuevo proyecto, tras la salida de Luis García Plaza. Firma por la temporada 2026-2027 más otra opcional.

"Si analizan los datos desde que Rubén coge el equipo hasta que acabó la temporada, hay un montón de datos que te indican lo buen entrenador que es. Datos que superaron al trabajo que la UD Las Palmas realizó. Es un entrenador que llevamos muchos años siguiendo. Ha entrenado fuera de España. En España tiene varios logros deportivos", aseguró el presidente canario Miguel Ángel Ramírez en su anuncio. "Rubén conoce nuestra cantera y nuestros jugadores".

"Estamos muy agradecidos con el trabajo y la profesionalidad de Luis García. No es justo que la afición se pueda llevar una mala imagen del técnico. No nos dejó colgados. Él decidió conjuntamente con nosotros acabar la relación", explicó sobre el entrenador saliente.

Por otro lado refuerza su apuesta por el director deportivo, que es el principal valedor de De la Barrera. "Luis Helguera ha renovado para las próximas cinco temporadas. El trabajo se valora con la renovación. Si lo renovamos es porque estamos encantados con su trabajo. Estamos muy contentos con lo que ha hecho Luis, creo que le da estabilidad a lo que tenemos".

"Los últimos cuatro o cinco años Luis ha propuesto a este entrenador (Rubén de la Barrera), lleva años observando su trayectoria. Tiene muchísima personalidad, se adapta y se ajusta a nuestro modelo", comentó.

Entre los aficionados de Las Palmas hay división de opiniones sobre el nuevo entrenador que dirigirá la nave grancanaria, por su mal final de temporada en la Cultural.