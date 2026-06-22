Gran actuación de arqueros del Bierzo en la Liga Nacional de Clubes

La actuación de los arqueros bercianos, en el tercer cajón del podio, rozó la perfección.DL

Durante los días 20 y 21 de junio se celebró en Madrid la fase final de la Liga Nacional de Clubes, una de las citas más esperadas en el calendario de competiciones nacionales. Los bercianos Beatriz Manuel, Alejandro y Héctor González Manuel, los tres bajo las siglas de Arco Club Valladolid, se desplazaron hasta la capital para participar en este importante evento deportivo.

En la jornada vespertina del sábado y bajo un intenso calor tuvo lugar la fase de grupos en la que todos los equipos se miden entre si. Los hermanos González. Manuel acompañados por Jorge González Espinilla y Pedro Rodríguez Escudero tras ganar 5 de los 7 enfrentamientos posicionaba a su equipo Arco Club Rock en la segunda posición provisional.

A su vez Beatriz con sus compañeras Laura González, Laura de la Cuesta, María Gómez y Ana Alonso se colocaban en la quinta posición provisional de esta fase de grupos.

En la tarde del sábado los protagonistas fueron los equipos mixtos que son los que inauguran los pódium en este nacional. Aquí los hermanos González. Manuel con sus compañeras de equipo Ana Alonso y María Gómez se quedaron a tan solo un punto de colgarse la presea de bronce tras no lograr superar un igualadísimo enfrentamiento que se decidió en la última flecha, siendo pues cuartos clasificados.

El domingo tiene lugar sin lugar a dudas el plato fuerte de esta competición puesto que es cuando se disputan las eliminatorias en las que ya sí se deciden las medallas.

Aquí el equipo femenino en el que milita Beatriz no logra superar los cuartos de final, teniendo que conformarse con disputar el enfrentamiento por el 6º puesto, eliminatoria esta que ganan, quedando pues en dicha posición.

Mejor suerte correría el equipo de Alejandro y Héctor, que tan solo perderían un enfrenamiento en las semifinales, lo que les relegó a la lucha por el bronce. Ya en esta definitiva disputa los bercianos y sus compañeros logran imponerse y colgarse así la medalla de bronce en este nacional de clubes.

Buen fin de semana para los deportistas ponferradinos que en breve disputarán el autonómico donde intentarán hacer un buen papel y clasificarse con el equipo de Castilla y León para el próximo Campeonato de España a disputar de nuevo en Madrid en el mes de agosto.