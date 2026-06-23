El Ademar se hace leyenda

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Juan Francisco Martín ha vuelto a sorprender al mundo del deporte con la nueva camiseta del Ademar, tras las diseñadas en el pasado para Cultural, Palencia, Atlético Astorga y Zamora. La gran sorpresa es que no es solo una camiseta, lo que se presentó es una leyenda, una historia épica, una epopeya.

La leyenda Ademaro.DL

La leyenda es la de Ademaro, un nombre del reino de León. Es una idea es un mito inventado de nuevo cuño por Juan Francisco Martín, con motivo del 70 aniversario del Ademar.

La leyenda de Ademaro grabada en la nueva camiseta de Ademar.RAMIRO

Se trata de un héroe leonés sobre el siglo X-XI. En el reino de era muy conocido por su fuerza. Entonces, cuando iba a la batalla, no necesitaba espadas ni otras armas. Con su brazo cogía las piedras y las tiraba contra los enemigos. Y eso le creó una especie de heroicismo entre la gente del pueblo que veía en él a su gran defensor.

El Ademar hace historia con la nueva camiseta ideada por Juan Francisco Martín.RAMIRO

El Ademar es un club heredero de la fuerza y del orgullo leonés. La camiseta es toda esa historia plasmada en 10 viñetas contando la historia de Ademaro. Es la primera vez en la historia del balonmano europeo que un club se atreve a hacer algo así de transgresor y es la primera vez en la historia en general que se crea una leyenda a través de un equipo de balonmano. El vídeo de presentación de la camiseta es muy original porque muestra la transformación de un héroe tirando piedras a un jugador de Ademar lanzando balones.

La presentación de la nueva elástica de Ademar fue todo un éxito.RAMIRO

Toda la idea es de Juan Francisco Martín, el desarrollo de la camiseta, lo que es el diseño lo ha hecho el Estudio Da Vinci y la marca de la camiseta es Kappa. «Todas mis camisetas siguen una línea y es intentar plasmar en la camiseta emociones y que cuenten cosas», explicó.

El evento en la plaza de San Marcelo congregó a gran cantidad de público aprovechando el buen tiempo, las festividades y el interés generado por un club señero en la ciudad leonesa.