León reúne a las promesas del pádel nacional en el TyC Premium III

Algunos de los participantes en el torneo realizado en León.dl

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Las instalaciones de Central Pádel León acogieron la celebración del TyC Premium III de Menores, una de las pruebas más importantes del calendario nacional de pádel base. Reunió a 360 jugadores procedentes de toda la geografía nacional, consolidando a León como uno de los principales escenarios deportivos.

Hubo dos genios locales: Álex Alonso, en categoría cadete masculino llegó hasta cuartos de final y Carla Águila en cadete femenino cayó en semifinales.

Durante tres jornadas, los asistentes pudieron disfrutar de partidos de gran nivel, protagonizados por las jóvenes promesas que marcarán los tiempos venideros. La competición registró una excelente afluencia de público y generó un magnífico ambiente, permitiendo a los leoneses disfrutar de los mejores talentos jóvenes del pádel español.

La organización ha destacado el éxito deportivo y organizativo, así como la importancia de apostar por León como sede de campeonatos de primer nivel.