Lluvia de estrellas en Los Ángeles: Bardem, Penélope Cruz y Brad Pitt vibran con el pase de España a semifinales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La victoria de la selección española no solo fue protagonista en el terreno de juego, sino también en las gradas VIP del estadio. El partido de cuartos de final del Mundial 2026 atrajo a una impresionante constelación de celebridades internacionales, aprovechando que la sede del encuentro era el emblemático SoFi Stadium de Los Ángeles.

Entre los asistentes más destacados se encontraban Javier Bardem y Penélope Cruz, quienes vivieron el encuentro con gran intensidad. La pareja, fiel seguidora del equipo nacional, lució con orgullo las camisetas de España. De hecho, Bardem llamó especialmente la atención al portar la elástica con el número 26, un regalo personal del delantero Borja Iglesias tras su encuentro previo con la selección. La presencia de estrellas no terminó ahí.

El actor Brad Pitt también fue captado disfrutando del fútbol desde los palcos principales, luciendo una camiseta de la selección de Estados Unidos. Junto a ellos, se pudo ver a figuras de la talla del director Ridley Scott, el músico Noel Gallagher (exmiembro de Oasis), el actor Timothée Chalamet y la leyenda del tenis Pete Sampras, entre otros rostros conocidos. elEconomista.esEste desfile de personalidades transformó el encuentro en un evento social de primer nivel, coronando una noche histórica en la que España, tras una agónica remontada con gol de Mikel Merino en el minuto 88, logró clasificar para las semifinales del torneo, donde ahora deberá enfrentarse a Francia.