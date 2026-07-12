El Atlético Mansillés allana La Caldera

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Caldera condicionó muchos de los partidos del Atlético Mansillés como local a lo largo de la pasada temporada. Es por ello que, hace unos días, desde el club se tomó la decisión de allanar el terreno de juego del estadio.

Se utilizaron 60 toneladas de tierra para que el campo esté igualado en todas sus partes. Se contrató una máquina mixta para repartirla, luego paso una refinadora y después se resembró y se acabó de allanar a mano. Las personas de la maquinaria son experimentadas y han trabajado también en el Reino de León, estadio de la Cultural.

«Por lo menos está llano», comentan desde el club, aunque no se han solucionado los problemas de drenaje del agua, ya que para ello «habría que levantarlo entero; sería como hacer uno nuevo y no merece la pena». Por lo tanto, el agua de lluvia cuando arrecie, seguirá encharcado algunas partes del campo, aunque, tras el trabajo realizado, serán distintas a las de los últimos meses.

Desde el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas están trabajando para proporcionarle al equipo un campo de hierba artificial anexo, que serviría para entrenar durante la semana y para jugar cuando las condiciones así lo requirieran. «Al final a día de hoy dependemos de la climatología», explica el presidente del club Luis Pacios, que también cuenta que con un campo artificial podrían plantearse la posibilidad de crear un segundo equipo sénior en el club. De momento, no hay fechas para el terreno de hierba artificial, a la espera de posibles subvenciones.

Por otro lado, el club mansillés comenzará la pretemporada en 15 días, el próximo 27 de julio.