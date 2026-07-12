El Club Acuático León arrasa en el Campeonato Autonómico de Verano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Club Acuático León puso el broche de oro a la temporada autonómica con una actuación sobresaliente en el Campeonato de Castilla y León Absoluto y Junior de Verano, donde dominó de principio a fin la competición.

La entidad leonesa se proclamó campeona en las clasificaciones masculina, femenina y conjunta tanto en categoría absoluta como junior, confirmando su condición de referencia de la natación autonómica.

El dominio del club también quedó reflejado en el medallero, con un total de 66 metales: 35 medallas de oro, 17 de plata y 14 de bronce, siendo el equipo más laureado del campeonato.

En el apartado individual, Álvaro Baamonde recibió el trofeo al mejor rendimiento por puntos en categoría absoluta masculina, mientras que Hugo Valenciano logró la misma distinción en categoría junior. Por su parte, Alejandra Orejas fue segunda en la clasificación por puntos tanto en categoría absoluta como junior femenina.

Además, Nerea Rodríguez consiguió dos nuevas marcas mínimas para los Campeonatos de España, en las pruebas de 50 metros braza y 200 metros libre, ampliando así su programa de participación en la cita nacional.

Con estos resultados, el Acuático León cierra la temporada territorial de la mejor manera posible, consolidando su excelente nivel competitivo y el trabajo realizado durante todo el año por deportistas y cuerpo técnico.