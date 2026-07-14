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Atlético Astorga: compás de espera

FÚTBOL | SEGUNDA RFEF. El club espera conocer entre el miércoles y jueves la decisión final de la Federación sobre el posible cambio de grupo

Los jugadores del Astorga celebran un gol la pasada Liga.

Los jugadores del Astorga celebran un gol la pasada Liga.V. MOrÁN

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Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
Redacción

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El Atlético Astorga sigue a la espera de que la opción de poder ‘regresar’ al grupo 1 de la Segunda RFEF sea una realidad. Una esperanza que depende a la hora de cumplirse de la decisión de la Federación Española de Fútbol tras la ‘repesca’ del Real Madrid C y el Castellón que se hacen con las plazas de Arenteiro y Tarazona respectivamente, al decender estos dos últimos por impagos a Tercera RFEF.

Los maragatos, en un primer momento incluidos en el grupo 5 con madrileños, castellano-manchegos y el Calamocha aragonés, esperan que la potestad que tiene la RFEF de variar de equipos por causas justificadas u otras circunstancias extraordinarias pueda hacerse realidad atendiendo precisamente a que el Real Madrid C pueda jugar en el grupo que lo hizo el pasado ejercicio y que por geografía es el que le correspondería. Y en su caso los astorganos podrían disputar la competición con rivales asturianos, cántabros, gallegos y vascos.

Tanto Atlético Astorga como el Real Madrid lo ven con muy buenos ojos, aunque saben de la dificultad una vez aprobada la composición de los grupos de la Segunda Federación y aprobado posteriormente el calendario, la Federación de marcha atrás.

Eso sí, en este caso concurren circunstancias extraordinarias como el descenso de dos clubs por sus deudas e impagos y la repesca de otros dos que, sobretodo en el caso del Real Madrid C, tendrían en el mejor acomodo en un grupo como el 5 en el que ya jugó la pasada campaña, aunque no pudo en su momento mantener la categoría.

Y además, el Atlético Astorga podría volver al 1 evitando también a los maragatos un sobrecoste en sus gastos al aumentar de manera considerable el kilometraje en sus desplazamientos y en muchos casos tener que añadir el pernoctar en hoteles dada la lejanía y que en el grupo 5 muchos encuentros se disputan en horario matinal.

La decisión final podría llegar este miércoles o a más tardar el jueves, ya que hoy mismo es cuando se cierra de manera definitiva el plazo establecido para solicitar la plaza de los descendidos y abonar los poco más de 380.000 euros correspondientes a la deuda que arrastraban cada uno de ellos.

Un plazo que por ley hay que respetar, aunque tanto Real Madrid C como el CD Castellón B ya están inscritos y han abonado la cantidad establecida por al propia Federación Española.

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