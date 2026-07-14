Atlético Astorga: compás de espera

El Atlético Astorga sigue a la espera de que la opción de poder ‘regresar’ al grupo 1 de la Segunda RFEF sea una realidad. Una esperanza que depende a la hora de cumplirse de la decisión de la Federación Española de Fútbol tras la ‘repesca’ del Real Madrid C y el Castellón que se hacen con las plazas de Arenteiro y Tarazona respectivamente, al decender estos dos últimos por impagos a Tercera RFEF.

Los maragatos, en un primer momento incluidos en el grupo 5 con madrileños, castellano-manchegos y el Calamocha aragonés, esperan que la potestad que tiene la RFEF de variar de equipos por causas justificadas u otras circunstancias extraordinarias pueda hacerse realidad atendiendo precisamente a que el Real Madrid C pueda jugar en el grupo que lo hizo el pasado ejercicio y que por geografía es el que le correspondería. Y en su caso los astorganos podrían disputar la competición con rivales asturianos, cántabros, gallegos y vascos.

Tanto Atlético Astorga como el Real Madrid lo ven con muy buenos ojos, aunque saben de la dificultad una vez aprobada la composición de los grupos de la Segunda Federación y aprobado posteriormente el calendario, la Federación de marcha atrás.

Eso sí, en este caso concurren circunstancias extraordinarias como el descenso de dos clubs por sus deudas e impagos y la repesca de otros dos que, sobretodo en el caso del Real Madrid C, tendrían en el mejor acomodo en un grupo como el 5 en el que ya jugó la pasada campaña, aunque no pudo en su momento mantener la categoría.

Y además, el Atlético Astorga podría volver al 1 evitando también a los maragatos un sobrecoste en sus gastos al aumentar de manera considerable el kilometraje en sus desplazamientos y en muchos casos tener que añadir el pernoctar en hoteles dada la lejanía y que en el grupo 5 muchos encuentros se disputan en horario matinal.

La decisión final podría llegar este miércoles o a más tardar el jueves, ya que hoy mismo es cuando se cierra de manera definitiva el plazo establecido para solicitar la plaza de los descendidos y abonar los poco más de 380.000 euros correspondientes a la deuda que arrastraban cada uno de ellos.

Un plazo que por ley hay que respetar, aunque tanto Real Madrid C como el CD Castellón B ya están inscritos y han abonado la cantidad establecida por al propia Federación Española.