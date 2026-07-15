Muere Legrá, una leyenda del boxeo español

José Legrá, en el centro de la imagen, en un homenaje.MATEOS

Publicado por A.G. Madrid Creado: Actualizado:

El legendario boxeador español de origen cubano José Legrá falleció en Madrid a los 90 años de edad durante la madrugada de este miércoles, según confirmaron fuentes de la Real Federación Española de Boxeo (RFEB).

El púgil hispanocubano fue una de las figuras más populares del boxeo español tras ganar dos veces el campeonato del mundo del peso pluma (1968 y 1972) y siete veces el de Europa. Estaba en posesión de la medalla de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo desde 2003.

"Se nos va un grande", declaró Felipe Martínez, presidente de la RFEB, que destacó que Legrá fue "uno de los grandes estandartes de la época dorada del boxeo español, que hizo mucho por el boxeo".