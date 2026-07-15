David González, de un parque en La Bañeza a campeón nacional sub-18

La calidad se tiene y también se pule. Eso lo tiene claro David González de la Fuente que con 16 años disfrutaba hace escasos días de la gloria nacional, el cetro de campeón nacional sub-18 en decatlón. Un logro que tiene una historia detrás de sacrificio, trabajo, apoyo familiar y mucho tesón. También peculiar ya que este campeón se entrena nada menos que en un parque, el de Charo González de La Bañeza. Allí, junto a su padre, un compañero inseparable en su trayecto en el deporte, pasa las horas saltando, lanzando la jabalina, el disco o el peso o corriendo.

ÁNGELOPEZ

A veces acude, de manera esporádica, al CEAR de León para pulir algún aspecto de preparación. Pero es en la arena y la hierba del parque donde ha logrado fabricarse a sí mismo. A la espera de que en un futuro y con el aval de sus éxitos pueda encontrar un mejor acomodo en forma de instalaciones. O una beca con la que poder optimizar el potencial que atesora. Que debe venirle de los genes de sus progenitores porque su hermano Jesús, algo mayor que él, también ha brillado en la disciplina del decatlón en la que ha sido campeón nacional sub-16 e internacional.

Ahora es el pequeño de la familia, David, el que se abre camino entre la élite. Y en una disciplina que requiere un esfuerzo notorio, ya que agrupa nada menos que una decena de modalidades que van de la velocidad a las vallas pasando por los saltos y los lanzamientos. Precisamente esa circunstancia lo hace también subirse al podio en otras disciplinas de este deporte.

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En el decatlón las reúne todas. Y todas (tal vez el fondo es lo que peor se le da) lo han llevado a lo más alto del ranking nacional. No hace mucho se proclamaba campeón autonómico y apenas unas semanas después lo hace a nivel nacional. Y todo entrenando a diario en un parque de su ciudad, La Bañeza.

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