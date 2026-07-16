Argentina se basa en su pundonor

Once inicial de Argentina en su primer partido del Mundial, contra Argelia, a la que vencieron por 3-0 con un triplete de Messi.efe

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

Argentina llega por segunda vez consecutiva a la final del Mundial, tras el triunfo logrado en 2022 en Catar contra Francia en los penaltis en un partido que finalizó 3-3 tras prórroga. Ese fue el tercer título para los sudamericanos, tras los obtenidos en 1978 jugando como locales venciendo en la final a Países Bajos por 3-1; y ocho años después en México derrotando en el partido por el título a Alemania Federal por 3-2.

La convocatoria de los futbolistas que han vuelto a clasificar a Argentina a una final del Mundial está formada por: como porteros: Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso; como defensas: Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina; como centrocampistas: Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis MacAllister, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Valentín Barco y Giovani Lo Celso; y como delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, José Manuel López, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Nico Paz.

La mayoría de los jugadores de la selección argentina juegan en la Liga española (seis), aunque muy de cerca le sigue la Premier League inglesa (cinco). Siguiendo la escala descendente, después viene a Ligue 1 francesa (cuatro) y la Serie A italiana (tres). La liga argentina cuenta con dos representantes, mismos que la MLS estadounidense. Con solo uno se quedan los campeonatos de Brasil, Holanda, Portugal y Alemania

Por clubes, el Atlético de Madrid con cinco jugadores es el que más aporta (y teniendo en cuenta que Nico González jugó como cedido la temporada 2025-2026, pero desde el 1 de julio vuelve a ser jugador de la Juventus transalpina), seguido de Olympique de Marsella con tres e Inter Miami con dos.

El conjunto que dirige el también argentino Simeone está representado por Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Julián Álvarez, si bien es cierto que estos dos últimos pueden acabar saliendo en el actual mercado de fichajes. En la ciudad de la Costa Azul juegan Rulli, Balerdi y Facundo Medina, ninguno de los tres con protagonismo a lo largo del Mundial.

El equipo americano cuyo propietario es el ex futbolista David Beckham cuenta en sus filas con la gran estrella argentina, Messi, al que hace un año se le unió De Paul tras abandonar el Atlético.

En España juega también Lo Celso, en el Betis de Pellegrini, mientras que los tres de la Serie A están repartidos: Lautaro Martínez en el Inter de Milán, Nico Paz en el Como (aunque es cierto que durante la campaña 2025-2026 como cedido por el Real Madrid, para pasar a ser en propiedad hace escasos días tras el pago de 60 millones de euros) y el anteriormente mencionado Nico González en la Juventus.

Los que juegan en Inglaterra todos son titulares para Scaloni. Destaca el portero Dibu Martínez en el Aston Villa de Unai Emery; los centrales Lisandro Martínez en el United y Romero en el Tottenham; y los centrocampistas Enzo Fernández en el Chelsea con MacAllister en el Liverpool. De la liga local argentina hay un jugador de cada club grande. Por Boca Juniors fue llamado Leandro Paredes y por River Plate, Montiel.

Otro titular es Tagliafico, juega en el Ajax. No cuentan tanto Barco (Estrasburgo), Palacios (Leverkusen), Otamendi (Benfica) o Jóse Manuel López (Palmeiras).