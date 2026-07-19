España ya tiene su segunda estrella

Los jugadores de la selección española celebran, haciendo piña, el triunfo en la final del Mundial. Y el segundo título. La Roja ya puede decir que es bicampeona.YENESEL

Dicen que la historia se repite. A España le ha costado 16 años volver a levantar el trofeo de campeona del mundo. Necesitó, como aquel entonces, de una prórroga. Un tiempo extra que no mereció, ya que ya antes había demostrado ser muy superior a Argentina. Aquel 2020 fue Iniesta el encargado de elevar a lo más alto a La Roja, esta vez fue Ferran Torres en el que llegó el delirio a la afición española.

Y a los amantes del buen fútbol. España es la reina del mundo futbolístico. Por muchas razones. Derrotando a la campeona de la pasada edición, sin dejarla respirar, con un juego que ha cautivado a todos. Ocho partidos con siete triunfos y un solo empate, en la primera jornada del campeonato. Luego, empezando por el portero y la defensa, siguiendo por el centro del campo y continuando por el ataque, construyendo un estilo de juego con el capitán Luis de la Fuente al frente, que ha logrado neutralizar cualquier atisbo de desilusión.

El camino de España en el Mundial comenzó el 15 de junio. Algo más de un mes más tarde pone punto y final a la travesía de la mejor manera posible, como campeona del mundo.

España ya tiene dos estrellas. Y con una generación que apunta a seguir haciendo grande su palmarés. Dentro de cuatro años con otro Mundial. Esta vez en casa. Antes hay que saborear y felicitar a todos unos campeones. Nadie discute lo que han hecho.

Son una selección con letras mayúsculas que ha llevado la alegría a los españoles y a todos los que les gusta el buen fútbol. España ya es bicampeona del mundo. Con un fútbol que enamora y que apunta a durar otros muchos años más.