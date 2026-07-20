El Bembibre H.C. ficha a la internacional italiana Cristina Santochirico

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Bembibre H.C. ha presentado a su nueva jugadora, Cristina Santochirico, Matera, Italia, (19/06/2002) internacional con la selección italiana que proviene del C.P. Las Rozas. Cristina tiene un largo recorrido en el deporte ya que saltó del patinaje artístico al hockey patines a los tres años. La influencia de su hermano fue clave para inclinarse por el hockey patines en el que hasta la fecha ha sido pieza clave en los equipos en los que ha estado.

Su trayectoria comienza en el equipo de su ciudad natal, Roller Matera, pasando posteriormente por Pesaro, Molleta y Valdagno. El salto a España se produjo en el año 2022 recalando en el C.P. Ponteareas (Vigo), fichando por el C.P. Alcalá de Henares para debutar en la OK Liga Iberdrola, y el C.P. Las Rozas.

Con la selección de Italia, Santochirico debutó en 2019 en los World Roller Games en Barcelona. Repitió en 2021 en el Europeo de Luso (Portugal), en el Golden Cat en 2022 y 2024, y el Mundial de Selecciones en Argentina en 2022. En el aspecto de títulos, la nueva Águila indica los más relevantes como la Copa de Italia en 2021 y 2022 y el Campeonato de Liga Italiano en la temporada 2021/22. Con el C.P Alcalá logró conquistar la Copa Princesa de Asturias y la Liga OK Plata Femenina, logrando el ascenso a la mejor liga del mundo en la temporada 2023/24.

En la OK Liga Iberdrola, Cristina Santochirico ha marcado 16 goles en 51 encuentros, 10 con el Alcalá y 6 con Las Rozas, repartiendo además once asistencias (7 y 4). Su potencia de disparo lejano genera muchas ocasiones de gol y problemas para las porterías rivales, donde el Bembibre H.C. ha sufrido en sus carnes tanto en la máxima competición como en la OK Plata Femenina. Con intensidad en sus acciones y su lucha constante en el tiempo que está en pista, la nueva jugadora aportará mucho al conjunto berciano, donde se la podrá ver con el dorsal número 22 en su camiseta.

La nueva jugadora señala que "no conozco mucho Bembibre, pero cada vez que he jugado algún partido siempre he visto a una gran afición que crea un ambiente muy lindo para jugar partidos". Sobre sus nuevas compañeras Santochirico comenta que "desde fuera se ve un grupo muy unido y espero poder aportar mucho para llevar al Bembibre H.C. donde se merece".