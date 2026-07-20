Es oficial: la Fifa investigará las agresiones de Argentina a la selección española en la final del Mundial

Agresión de Paredes a jugadores españoles en la final del Mundial 2026..RONALD WITTEK

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La FIFA ha decidido abrir una investigación disciplinaria contra la selección de Argentina tras los graves incidentes y enfrentamientos protagonizados por varios de sus futbolistas y miembros del cuerpo técnico al concluir la final de la Copa del Mundo frente a España. Esta información ha sido adelantada por el prestigioso medio británico Sky Sports News, señalando que el máximo organismo internacional examinará minuciosamente todo lo acontecido sobre el terreno de juego una vez finalizado el encuentro en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Los altercados se desataron de manera inmediata tras el pitido final del colegiado, en un momento en que la plantilla española celebraba la consecución del título mundial. Lejos de aceptar la derrota, varios integrantes de la Albiceleste protagonizaron episodios de alta tensión y trifulcas con los jugadores rivales, destacando situaciones como el encontronazo y posterior expulsión de Leandro Paredes por conducta violenta, además de las acciones de otros jugadores como Nahuel Molina y la presunta participación del asistente técnico Roberto Ayala en los banquillos.

Asimismo, la investigación de la FIFA no se limitará exclusivamente a los enfrentamientos físicos sobre el césped, sino que también pondrá bajo la lupa el comportamiento institucional de la delegación argentina durante la posterior ceremonia de entrega de medallas y trofeos. Varios futbolistas del combinado sudamericano optaron por dar la espalda de forma ostentosa al escenario mientras la selección española levantaba el trofeo de campeones del mundo.

Con esta decisión adelantada por Sky Sports News, el comité disciplinario procederá a estudiar los informes arbitrales y las pruebas en vídeo para determinar las sanciones pertinentes a los implicados. En los próximos días se espera una resolución oficial que esclarezca las posibles consecuencias disciplinarias derivadas de este polémico final de torneo.