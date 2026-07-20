Empieza el recorrido de la selección por Madrid para celebrar el Mundial

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La selección española, después de las recepciones oficiales, ya está recorriendo las calles de Madrid para celebrar la consecución de su segundo Mundial, en dirección a la calle Montalbán, junto al ayuntamiento de la capital, donde se llevará a cabo la fiesta con los aficionados.

El itinerario, confirmado este lunes por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha empezado en Moncloa y seguirá por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova -en sentido contrario-, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán, para terminar junto al Palacio de Cibeles, sede del consistorio, en torno a las 21.00 horas.

En esa plaza se producirá el acto central de la celebración, con la presentación de los futbolistas y varias actuaciones musicales, entre las que están confirmados los grupos Arde Bogotá o Viva Suecia y las cantantes Ana Mena, Lola Índigo o Aitana.