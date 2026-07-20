El histórico jugador del Elosúa Xavi Fernández vuelve a León

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

León volverá a recibir a uno de los nombres más queridos de su historia deportiva relacionada con el juego de la canasta. El próximo lunes 27 de julio, el ex jugador del histórico Elosúa León, Xavi Fernández, ofrecerá una charla abierta al público organizada por la empresa leonesa iRiego con el objetivo de compartir una inspiradora conversación sobre liderazgo, compromiso, esfuerzo y trabajo en equipo.

El encuentro tendrá lugar a las 20.00 horas en el Hotel Conde Luna de la capital leonesa con entrada gratuita hasta completar el aforo previa inscripción en el enlace al que se puede acceder desde las redes sociales de iRiego (Instagram, Facebook, LinkedIn y TikTok). Al finalizar el acto se celebrará un cóctel para los asistentes en el que el público leonés tendrá la oportunidad de charlar con Xavi Fernández y con otras grandes figuras del Elosúa que asistirán a esta charla acompañando al jugador del histórico equipo.

Durante la conferencia, Xavi Fernández recorrerá algunos de los momentos más importantes de su trayectoria profesional y personal, compartiendo las experiencias, valores y aprendizajes que marcaron una carrera en la élite del baloncesto y que hoy siguen siendo plenamente aplicables al ámbito profesional y personal.

Para varias generaciones de aficionados, Xavi Fernández representa mucho más que un destacado jugador del baloncesto local. Como miembro del histórico Elosúa fue uno de los referentes de un equipo que marcó una inolvidable época deportiva y un compartido sentimiento de orgullo leonés. Donde el amarillo del equipo representaba a toda la provincia, y se puso de moda la canción del Tractor amarillo.

Con esta iniciativa, iRiego quiere rendir homenaje a uno de los grandes protagonistas de aquel legado deportivo y recuperar el espíritu de esfuerzo, compromiso y unión que convirtió el Elosúa en un símbolo para miles de aficionados.

A través de la figura de Xavi Fernández, referente de aquel equipo inolvidable, la compañía líder en gestión y servicios para regadíos modernizados quiere contribuir a mantener viva una de las etapas más brillantes del deporte leonés y ofrecer a la ciudadanía un encuentro abierto con uno de sus grandes protagonistas.