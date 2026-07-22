Lucas Ribeiro, ex de la Cultural Leonesa, viaja a Túnez

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El ex culturalista Lucas Ribeiro se encuentra en el país magrebí de Túnez para fichar por uno de los equipos africanos de más solera, el Espérance Sportive de Tunis.

El club posee 34 ligas locales y cuatro Champions League africanas. Es justo en esta última competición donde podría reencontrase como rival con su ex equipo antes de llegar a León, el Mamelodi Sundowns sudáfricano con el que llegó a competir en el Mundial de Clubes 2025 y lograr el mejor gol de dicha competición.

Además, la permanencia en León del lateral derecho reconvertido también para actuar como extremo por la misma banda, Iván Calero sigue sin ser 100% segura a día de hoy. El Karpaty Lviv de la máxima categoría de Ucrania estaría interesado en su servicios, aunque el jugador tiene que ver si le interesaría fichar por un club de un país en circunstancias poco habituales, al permanecer en guerra con Rusia.