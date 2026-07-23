Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

España pierde una plaza en la EHF European League, segunda competición continental, según el reparto de las plazas europeas por países anunciado por la EHF (European Handball Federation; Federación Europea de Balonmano en castellano). Seguiría teniendo cuatro asientos para viajar por el viejo continente, pero el cuarto lugar sería para la EHF European Cup.

Por otro lado, España mantiene su plaza de Champions gracias a un Barcelona que controla con mano de hierro el ranking de la máxima categoría. Hay que explicar, que a diferencia de en el fútbol, donde el coeficiente que decide los puestos europeos de cada país mezcla todas las competiciones en liza; en balonmano cada competición va por separado.

Otra diferencia es que no cuenta el resultado de todos los equipos, sino al rendimiento durante las tres últimas temporadas del mejor equipo de cada país por temporada. Con esos condicionantes, si en el reparto anterior España era el cuarto país en la clasificación de la EHF European League superado solo por Alemania, Francia y Portugal, a ellos (que se mantienen como estaban) les siguen ahora Dinamarca, Suecia, Croacia, Rumanía y Suiza; cayendo España hasta la novena posición.

Con toda esta información, ahora quedaría dilucidar como sería el reparto de plazas, teniendo en cuenta que irían a Europa el campeón y subcampeón de Asobal además de una plaza para la Copa del Rey y otra para la Copa de España. Claro está fuera de toda duda que el campeón irá a la Champions, lo demás se decidirá en los tiempos venideros.

España tendrá, por tanto, una plaza en la EHF European Cup, una especie de Conference League en la que los cuatro países más poderosos de la EHF European League no están (Alemania, Francia, Portugal y Dinamarca). No obstante, en años anteriores, los clasificados a esta competición tienen derecho a solicitar un ascenso a la superior (así ocurre también entre European League y Champions), por lo que aunque fuese de rebote, no es una locura pensar que España pudiera finalmente mantener tres participantes en la EHF European League.

Eso puede tener pros y contras, en una competición con menos rivales potentes el equipo español clasificado podría tener más opciones de avanzar en la competición; volviendo con la comparación con el fútbol, el Rayo rozó con los dedos su primer titulo en la Conference League, cayendo en la final contra el Crystal Palace. Quien sabe si podría ser Ademar quien ocupase esa posición. Los maristas jugaron en la pasada campaña 2025-2026 la EHF European League pero no fueron capaces de superar la fase de grupos.