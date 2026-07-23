Ekain Zenitagoia rescinde con el Real Murcia y suena para la Cultural Leonesa

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Los equipos de 1ª RFEF siguen retocando sus plantillas y un movimiento podría afectar a la Cultural. Se trata de la rescisión de contrato del delantero vasco Ekain Zenitagoia, que se encontraba en el Real Murcia, adonde había llegado de la mano de Asier Goiria.

El equipo blanco sigue necesitado de refuerzos en la línea ofensiva y la libertad de Ekain le acerca a León. Nacido en Durango hace 32 años, jugó entre 2015 y 2019 en el equipo de su localidad natal (que casualmente también lleva el nombre de Cultural), para luego dar el salto al Amorebieta.

Saldría del País Vasco en 2020 con dirección Ibiza, donde pasaría tres temporadas hasta que fichó por el Racing de Santander, donde coincidió en la campaña 2023-2024 con el portero recién presentado Miquel Parera.