Marta García puja por su quinta corona nacional en los 5.000 metros

Málaga ejerce este fin de semana como la capital nacional del atletismo. Lo hace albergando un campeonato de España que en su 106ª edición decide nada menos que 38 podios y que, en cuanto a la representación leonesa, contabiliza hasta nueve integrantes (seis mujeres y tres hombres) con Marta García como principal referente.

Precisamente la cuatro veces campeona de España en los 5.000 metros (con dos oros más en el 3.000) debutará en la primera jornada del Nacional. Lo hace dispuesta a sumar su cuarta corona en una prueba en la que acude con apenas una presencia competitiva en la temporada al aire libre (la reciente en Londres dentro de la Liga de Diamantes). Una lesión la obligaba a tomarse unos meses en los que la recuperación centraba su día a día para llegar al Campeonato de España en la mejor forma posible, con vistas a alcanzar su gran objetivo en lo que queda del año, el Europeo de Birmingham, que se disputará del 10 al 16 de agosto próximo.

Marta García tratará de mostrar su mejor nivel en una prueba en la que además es la vigente plusmarquista española con 14:33.40.

A pesar de su poco recorrido en el plano competitivo al aire libre en este ejercicio, la atleta del OAC Europa parte como la rival a batir en una prueba a la que llega María Forero, discípula de José Enrique Villacorta, como la líder de 2026 en cuanto a marcas. Marta y María son a priori las favoritas en una distancia que se disputa este viernes a las 22.20 horas y en la que no hay que obviar el peligro que también representan para Marta García otras rivales como Idaira Prieto, Lucía Rodríguez, Isabel Barreiro y Ángela Viciosa. Eso sí, si Marta logra mostrar su mejor nivel las opciones de oro son las máximas para ella.

La jornada de este viernes también presenciará, en horario matinal, a tres representantes leoneses más. En categoría femenina y en el concurso de disco buscarán un lugar entre las mejores Fiona Mar Villarroel (Grupompleo Pamplona) y Tilena Martínez (ULE Sprint). En peso masculino Daniel Pardo (FC Barcelona) espera también reverdecer viejos y exitosos laureles.

Y por la tarde-noche, las semifinales de los 400 metros vallas con la leonesa Nora Suárez dispuesta a meterse en la final del sábado. También tendrá su oportunidad en el relevo 4x400 el domingo con el Cueva de Nerja. En una carrera donde el ULE Sprint con Olga Guerra, María Gómez, Ángela García y Andrea Jiménez buscará estar también entre los mejores.

También el domingo y junto al relevo, en la tercera jornada del Nacional, más opciones para brillar e incluso a optar a un puesto en el cuadro de honor. De la mano de Tilena Martínez y Fiona Mar Villarroel en el concurso de lanzamiento de peso femenino, el salto de longitud masculino con Daniel Amez (ULE Sprint) y en el lanzamiento de jabalina masculino a cargo de David Silván (Fent Camí Mislata).

Tilena Martínez, Fiona Mar Villarroel, Daniel Pardo y Nora Suárez, también hoy