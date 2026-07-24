El leonés Raly Cabral debuta en Europa

Un instante del partido entre el FC Santa Coloma y el Rapid de Viena.FCSC

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El delantero hispano-caboverdiano e internacional absoluto con Cabo Verde, Raly Cabral (Bembibre, 1997), ha logrado debutar en Europa, concretamente en la Conference League, en las filas del FC Santa Coloma andorrano.

Raly entró al terreno de juego en el minuto 69 del partido contra el Rapid de Viena de la segunda ronda previa de la competición, sustituyendo a su compañero Pedja Muñoz.

Durante el tiempo que estuvo sobre el césped, Raly fue capaz de realizar un disparo a puerta, aunque se marchó desviado. Finalmente su equipo cayó derrotado por 1-3 frente a los austríacos. Al descanso se había llegado con el 0-0 inicial pero tras el paso por vestuarios los centroeuropeos pusieron una marcha más y se adelantaron con un gol de Raux-Yao.

El FC Santa Coloma logró empatar con un gol de Pedja Muñoz, pero rápidamente el Rapid se volvió a poner por delante merced a un gol de Demir (ex del Barça). Haidara haría el definitivo 1-3 en el minuto 89. El 29 de julio será el partido de vuelta en Viena.