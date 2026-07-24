La Cultural refuerza su juego interior con el pívot Aitor Anabitarte

La Cultural y Deportiva Leonesa de Baloncesto ha llegado a un acuerdo con Aitor Anabitarte para la incorporación del jugador al primer equipo.

Aitor Anabitarte Soroa (Lasarte-Oria, 12 de marzo de 2002) es un pívot guipuzcoano de 2,03 metros de altura que completó su etapa universitaria en los Jacksonville State Gamecocks de la NCAA. El pasado mes de abril firmó por Askatuak Gipuzkoa, equipo de Primera FEB.

El jugador llega a León tras firmar un contrato por una temporada. Desde la Cultural y Deportiva Leonesa damos la bienvenida a Aitor Anabitarte y le deseamos la mayor de las suertes y muchos éxitos en esta nueva etapa defendiendo nuestros colores.