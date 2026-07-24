Marta García es la reina nacional de los 5.000 metros

Marta García es la reina del fondo español. Nadie lo duda y menos con actuaciones como las de este viernes en la final de los 5.000 metros en la que la leonesa se colgaba la medalla de oro, la quinta consecutiva en la distancia en un Campeonato de España al que había llegado con pocos kilómetros de competición.

Apenas tres, los que disputó en la Liga de Diamantes de Londres hace unos días. Lesionada desde marzo, Marta se había perdido el primer tramo de la temporada al aire libre. Pero ha dado igual. Una campeona lo es siempre y ella lo demostró en una carrera que dominó de principio a fin y cuando quiso aplicó su mejor medicina, la que ella sabe, cambio de ritmo y directa al peldaño más alto del podio.

Y todo en una carrera que empezaba a las 22.20 horas. Con el calor todavía sobra la pista del estadio de Málaga. Y con una Ainara Sainz que atacaba desde los primeros metros. La campeona sub-23 de España intentó sorprender a las favoritas, situándose a la cabeza del grupo y tirando de fuerza para cobrarse hasta 60 metros de margen.

Por detrás marta, Idaira Prieto y la discípula del entrenador leonés José enrique Villacorta, María Forero, permanecían atentas pero sin pasar al ataque. Había carrera y metros por delante para posicionarse más tarde.

Mientras Sainz superaba el primer mil con un tiempo de 3:18.94. El siguiente casi lo clavaba con un 3:20 que la llevaba a mantenerse con una distancia razonable respecto a sus perseguidoras.

En el ecuador de la carrera las favoritas pasaban a hacerse dueñas del grupo con Idaira Prieto, Marta García, María Forero e Isabel Barreiro acelerando el paso. Por delante, Ainara empezaba a dar muestras de fatiga, lo que redujo su ventaja hasta quedarse en nada a poco más de un kilómetro. Engullida en el grupo el ritmo iba a ir subiendo enteros. Marta, situada en la segunda posición a la estela de Idaira, esperó al momento preciso para aplicar un cambio de ritmo que solo parecía seguir Forero. Pero ni esta logró aguantar una última vuelta apoteósica de la leonesa que la llevaba a colgarse su quinta medalla de oro en los 5.000 metros de un Nacional con un tiempo de 16:08.02. María pagaba el esfuerzo de intentar seguirla siendo rebasada por Idaira, que se hacía con la plata, mientras que la discípula de Villacorta era tercera y Barreiro cuarta.