La Cultural cierra el fichaje del extremo Pedro Benito

La Cultural ya tiene destino para una nueva ficha como integrante de su proyecto. Se trata del extremo derecho gaditano Pedro Alberto Benito Ponomar 'Pedro Benito'.

Aunque el club no lo ha hecho oficial, el acuerdo ya está cerrado entre ambas partes, por lo que el atacante cambiará de aires desde Murcia donde militó el pasado curso a León. Conocido también por su actividad en las redes sociales, Pedro Benito (26 años) llega libre y sin coste de fichaje por la entidad culturalista. Aunque su preferencia es el extremo derecho, su polivalencia le permite también adaptarse a otras posiciones en la zona de ataque, lo que desde el club se valora como un aporte añadido, con el fin de cubrir una de las necesidades más relevantes en el juego, la de crear ocasiones y marcar.

Gaditano de nacimiento en su trayectoria como futbolista, aparecen equipos como el de su ciudad, el Cádiz, donde llegó a debutar en la temporada 2021-22 en un encuentro de Primera División. Fueron 30 minutos frente al Valencia.

Su siguiente destino fue el San Fernando y posteriormente el Sanse para recalar en el Albacete en Segunda División y la pasada campaña en el Real Murcia, donde anotaba cinco goles en Liga y uno en la Copa del Rey, contabilizando nada menos que 38 partidos oficiales (la cifra total con los pimentoneros es de 77 entre las dos temporadas en las que defendió su escudo). En Primera Federación acumula más de un centenar de encuentros, experiencia que también se valora en la Cultural para formar parte de la plantilla 2026-2027, convirtiéndose en uno de los refuerzos de una plantilla con muchas caras nuevas, un gran número de ellas aún por confirmar.

La pasada temporada Pedro Benito anotaba cinco goles en Liga y uno en Copa con el Murcia