El Real Madrid apunta a Max Shulga, jugador ucraciano formado en el Colegio Leonés

Max Shulga podría regresar a España. Esta vez instalado ya en la élite del baloncesto como jugador de primera fila. Y todo apunta a que el Real Madrid, si no se tuercen las negociaciones, podría ser su destino.

El escolta ucraniano conoce de sobra el baloncesto español y el idioma, ya que desde los 11 años hasta su etapa universitaria residió primero en el Colegio Leonés al que llegaba de la mano de su padre, el árbitro Boris Shulga, y donde empezó a despuntar en el deporte de la canasta para trasladarse posteriormente a Torrelodones.

Con 24 años y 1,93 de estatura, el pasado año era drafteado por los Boston Celtics jugando en su filial en la G League los Maine Celtics y también en el primer equipo, en este caso en 11 encuentros.

Ahora aparece en el radar del Real Madrid que ya se ha movido para intentar su llegada. A su favor cuenta además de su calidad, el hecho de que por su pasado en España ocuparía plaza de cupo de formación. Eso sí, el club blanco no es el único interesado en su incorporación.

Otro ha sido el Unicaja que precisamente el pasado año, justo antes de que fuera incluido en el draft de la NBA, iniciaba contactos para su llegada a Málaga.

Eso sí, en cuanto a las preferencias, el Real Madrid se lleva la palma y si las negociaciones entre ambas partes mantienen su curso y buen tono, Max Shulga podría cambiar el verde de los Boston Celtics por el blanco del Real Madrid. El acercamiento es un hecho y la buena sintonía. Aunque al final será la firma la que selle si el ucraniano con ‘pasado’ leonés regresa a España para mostrar su talento en las canchas.