Sigue el partido Córdoba-Cultural, minuto a minuto

33' Chacón recibe en fuera de juego 21:09 13/10/2025 21:09 13/10/2025 Bicho sirve a Chacón, pero está en fuera de juego cuando entraba solo al área cordobesa.

30' Media hora de juego 21:08 13/10/2025 21:08 13/10/2025 La Cultural lo está pasando mal con continuar llegadas del cuadro andaluz, pero de momento la defensa culturalista muy firme.

27' Fuentes de nuevo tiene otra ocasión 21:07 13/10/2025 21:07 13/10/2025 El local Fuentes vuelve a disparar con intención, pero sin consecuencias.

24' Fuentes goza de la mejor ocasión 20:59 13/10/2025 20:59 13/10/2025 Fuentes se planta solo ante Badía, pero chuta fuera el jugador del Córdoba CF.

18' Chacón lo intenta 20:58 13/10/2025 20:58 13/10/2025 El culturalista Chacón se lleva el balón, pero en su intento de remate se adelanta Vilarrasa.

15' Primer cuarto de hora 20:50 13/10/2025 20:50 13/10/2025 La Cultural, muy bien asentada, pone en apuros al Córdoba CF con un balón que está a punto de robar Manu Justo.

12' El culturalista Sobrino, muy activo 20:49 13/10/2025 20:49 13/10/2025 Otro partido en el que el jugador de la Cultural se mueve muy bien en ataque.

10' El equipo leonés sale a la contra 20:48 13/10/2025 20:48 13/10/2025 Los integrantes del equipo leonés buscan la contra por medio de Manu Justo, pero la acción acaba en las manos de Carlos Marín.

8' Muy bien la Cultural 20:47 13/10/2025 20:47 13/10/2025 El cuadro leonés mueve muy bien el balón en el estadio Arcángel.

6' La Cultural, bien plantada en el campo 20:42 13/10/2025 20:42 13/10/2025 El equipo leonés, muy junto, no deja espacios al rival.

4' Domina el Córdoba CF 20:41 13/10/2025 20:41 13/10/2025 En los primeros minutos, el balón es para el cuadro verdiblanco.

2' Carracedo dispara y detiene Badía 20:37 13/10/2025 20:37 13/10/2025 El primer chut a puerta es del local Carracedo, sin consecuencias.

1' Arranca el partido 20:35 13/10/2025 20:35 13/10/2025 Mueve el balón el Córdoba CF en El Arcángel.

LA PREVIA 20:34 13/10/2025 20:34 13/10/2025 La Cultural, que no conoce la derrota -victoria y empate- tras la llegada al banquillo de José Ángel 'Cuco' Ziganda, visita al Córdoba CF, un rival al que nunca ha vencido en terreno andaluz y con el que encajó dos derrotas en sus últimos enfrentamientos en Primera Federación.

El equipo culturalista llega en fase ascendente después de fortificar su portería tras mantenerse invicta ante Real Valladolid (0-1) y Albacete Balompié (0-0), aunque lo haga en penúltima posición, después de las victorias de otros rivales por la parte baja de la clasificación y ante un conjunto cordobés que sólo está un punto por encima del equipo leonés.

Después de las dos derrotas iniciales en Burgos (5-1) y Gijón (1-0), la Cultural encadenó en sus visitas dos victorias ante el entonces líder invicto, Racing de Santander (2-4), además de en el duelo autonómico ante el Real Valladolid (0-1).

El técnico navarro Ziganda recupera, al menos para poder entrar en convocatoria, al centrocampista Sergi Maestre, único jugador de campo inédito hasta ahora en la temporada, y también al lateral derecho Iván Calero (tras cumplir su sanción de dos partidos después de su expulsión ante el CD Castellón en el partido disputado en el Reino de León y que acabó con derrota leonesa por 1-3), si bien sigue confiando en Víctor García en el once titular.

'Cuco' Ziganda destaca la intensidad y ritmo de partido para obtener un resultado positivo. Entra en el equipo titular Manu Justo y se cae Pibe hasta de la convocatoria.