Sigue el partido Cultural Leonesa-Granada, minuto a minuto
CULTURAL
-
GRANADA
Árbitro: Miguel González Díaz (Comité asturiano)
Primer tiro de la Cultural
Balón largo para Manu Justo, que tira a puerta pero detiene sin problema Astrálaga
La Cultural necesita más balón
Le dura muy poco el esférico a los leoneses
Más agresivo el Granada con sus laterales
Domina el Granada en este inicio de partido
Tiro del Granada
Atrapa Badía un tiro raso del Granada
Ambos equipos tratan de dominar
La Cultural aún no ha tenido una posesión larga
Primer centro del Granada
Sin peligro, atrapó Badía
COMIENZA EL PARTIDO
Saca el Granada
Solo un cambio en el once de Ziganda con respecto al duelo anterior en Cádiz. Entra Yayo por el sancionado Ojeda en el centro del campo.
ALINEACIONES:
CULTURAL: Badía, Calero, Rodri, Barzic, Hinojo, Yayo, Diallo, Mboula, Ribeiro, Chacón y Manu Justo.
GRANADA: Astrálaga, Naasei, Lama, Williams, Diallo, Alemán, Sola, Arnáiz, Faye, Sergio Ruíz y Pascual.
ÁRBITRO: Miguel González Díaz (Comité asturiano)