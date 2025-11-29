Diario de León

Sigue el partido Cultural Leonesa-Granada, minuto a minuto

Cultural

CULTURAL 

-

Granada C.F.

GRANADA

Árbitro: Miguel González Díaz (Comité asturiano)

Pablo Rioja
Publicado por
Pablo RiojaRedactor de Deportes
León

Creado:

Actualizado:

Primer tiro de la Cultural

Balón largo para Manu Justo, que tira a puerta pero detiene sin problema Astrálaga

La Cultural necesita más balón

Le dura muy poco el esférico a los leoneses

Más agresivo el Granada con sus laterales

Domina el Granada en este inicio de partido

Tiro del Granada

Atrapa Badía un tiro raso del Granada

Ambos equipos tratan de dominar

La Cultural aún no ha tenido una posesión larga

Primer centro del Granada

Sin peligro, atrapó Badía

COMIENZA EL PARTIDO

Saca el Granada

Solo un cambio en el once de Ziganda con respecto al duelo anterior en Cádiz. Entra Yayo por el sancionado Ojeda en el centro del campo.

ALINEACIONES:

CULTURAL: Badía, Calero, Rodri, Barzic, Hinojo, Yayo, Diallo, Mboula, Ribeiro, Chacón y Manu Justo.

​GRANADA: Astrálaga, Naasei, Lama, Williams, Diallo, Alemán, Sola, Arnáiz, Faye, Sergio Ruíz y Pascual.

​ÁRBITRO: Miguel González Díaz (Comité asturiano)

tracking